закрыть
6 мая 2022, пятница, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генералитет РФ саботирует войну против Украины

  • 6.05.2022, 12:35
  • 3,614
Генералитет РФ саботирует войну против Украины

Взломана переписка высшего руководства Вооруженных сил РФ.

Большая часть военного руководства российской армии так или иначе не поддерживает войну России против Украины. Идеологически верят в "необходимость войны" не более десяти человек.

Такие выводы можно сделать на основе взломанной переписки высшего руководства Вооруженных сил РФ, полученной Bellingcat, рассказал журналист-расследователь издания Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону. Он отметил, что значительная часть высшего военного руководства армии России уже саботирует войну.

"Мы смогли получить взломанную переписку. И там видно, что они поддерживают войну по приказу, но между собой ее высмеивают", – рассказал Грозев.

Огромные потери российского войска хорошо ощутили на себе даже высокопоставленные военнослужащие России.

"Даже среди полковников и генералов есть те, чьи сыновья или племянники попали в плен или стали грузом 200. Такие уже полностью изменили свое отношение", – подчеркнул журналист-расследователь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов