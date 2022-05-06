В столичной Серебянке на три дня приостановят движение трамваев 6.05.2022, 12:40

Просело полотно.

Приостановка движения трамваев на улице Плеханова в Минске связано с проведением аварийных работ по восстановлению просевшего трамвайного полотна. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Столичный транспорт и связь».

Приостановка продлится три дня — с 7 по 9 мая.

В связи с этим в работу пассажирского транспорта вносятся изменения:

организуется работа временного маршрута № 909 «ДС Серебрянка — станция метро Тракторный Завод» со следованием по улицам Якубова, Плеханова, Долгобродской в обоих направлениях;

движение трамвайных маршрутов № 3, 6, 7 со стороны улицы Козлова организуется до разворотного кольца «Тракторный Завод» с сохранением действующих интервалов движения.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта трамвай, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты на маршруте № 909, а также автобусных маршрутах № 9, 9Д, троллейбусных маршрутах № 35, 56 на участках, дублирующих закрытое трамвайное движение.

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