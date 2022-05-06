Лукашенко излучает панический страх

Лукашенко излучает панический страх3
- Петр Олещук
- 6.05.2022, 12:49
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Диктатор неуклюже притворялся дурачком, но его это не спасет.
Недавно Лукашенко дал интервью, в котором очень неуклюже притворялся дурачком. Мол, войны с Украиной он не хочет, о замыслах и действиях Путина ничего не знает, и вообще – он за мир…
На этом фоне "белорусский парламент" принимает все более и более "интересные" нормы.
От смертной казни за "попытку организации (!) теракта" и до разрешения на применение военной техники против акций протеста…
Это просто очень сильный страх старого диктатора, понимающего приближение своего конца, поэтому стремится всех запугать, и попытаться удержаться на страхе.
Хотя ужас он излучает сам. Даже можно почувствовать смрад этого страха через монитор.
Петр Олещук, «Фейсбук»