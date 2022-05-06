Названы продукты, которые сжигают больше калорий, чем дают 6.05.2022, 13:06

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Как такое возможно?

Есть ли на самом деле продукты, употребляя которые не только не поправляешься, но и худеешь? Об этом подробно рассказывает нутрициолог Виктор Мандзяк.

Есть здесь кто-то, кто еще не слышал о волшебных продуктах, которые, попадая в организм, сжигают больше калорий, чем дают?

Королем продуктов с отрицательной калорийностью считается сельдерей. Посмотрев на его химический состав, можно ахнуть от увиденного: всего 13ккал/100г, еще и клетчатка присутствует — мегадиетический продукт.

Но каким образом сельдерей может сжигать больше калорий, чем приносит с собой в организм? Специфически динамическое действие пищи (СДДП) — количество энергии, расходуемой организмом на усвоение продукта. Если говорить о нутриентах, то данные СДДП следующие:

— белок ~25%;

— жиры ~2%;

— углеводы ~7%.

Говорят, что есть продукты, у которых есть СДДП >100%. То есть сельдерей и другие пищевые продукты, такие как грейпфрут, помидор или огурец, тратят больше калорий на свое усвоение, чем дают организму. Но это, черт возьми, настоящие жиросжигатели. Или нет?

Katherine M. с коллегами провели исследование на ящерицах (агама бородатая центральная). Они заставляли ящериц есть сельдерей и другие подобные продукты. Затем мерили метаболизм, собирали фекалии, мочу и т. д., сжигали, замеряли и дошли до следующих результатов.

Слева — продукт, справа — СДДП:

— сельдерей — 41,8%;

— брокколи — 37,5%;

— яблоко — 35%;

— морковь — 37,6%;

— грейпфрут — 34,1%;

— помидор — 36,9%;

— огурец — 36,7%.

Мы видим, что эти продукты сжигают много калорий, относительно дающих, но мы нигде не видим >100%, о которых нам уже прозвенели уши ПП-эксперты. Красивая сказочка о продуктах с отрицательной калорийностью не выстояла испытаний на практике, бородатые ящерицы открыли нам глаза.

Сама идея, что могут быть продукты с отрицательной калорийностью, противоречит здравому смыслу: миссия продуктов питания — давать нам калории, а не воровать их у нас. Всю свою историю сапиенс искал калории и очень радовался, когда находил их, и только сейчас мы боимся калорий и придумываем сказки о продуктах с отрицательной калорийностью.

А вы верили в продукты с отрицательной калорийностью? Напишите в комментариях.

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