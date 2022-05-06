Борислав Береза: Лучший вариант для Арестовича – молчать и не говорить глупостей 43 6.05.2022, 13:21

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Борислав Береза

Любое взаимодействие с мерзавцами делает тебя тоже мерзавцем.

Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина проводит в отношении режима в Беларуси политику Realpolitik.

– Я считаю, что лучший вариант для Арестовича – молчать и не говорить глупостей, даже если он говорящая голова Офиса президента [Украины]. Поддержка подобных типажей: Лукашенко, Каддафи, Саддам Хусейн, Путин, Ким Чены Ир, Гитлер, Муссолини – это поддержка уничтожения народов и поддержка кровавых режимов. Поэтому любое взаимодействие с мерзавцами делает тебя тоже мерзавцем. И когда Арестович такое говорит, то показывает свой низкий моральный уровень и то, что для него деньги превыше чести. Потому что если бы нам (украинцам – прим.) важны были «бабки», если бы нам была важна экономическая составляющая, то мы давно уже сдались России. А мы не сдаемся. Так и здесь: значит, будем делать все, но ничего не купим у режима Лукашенко. Ни электроэнергию, которую раньше покупали люди, близкие к власти, ни битум, который покупали люди, близкие к власти, ни соляру, которую покупали люди, близкие к власти. «Бабло» людей близких к власти Украину мало интересует. Эти люди должны уйти из власти, как и должен уйти Лукашенко. Нам нужно выстраивать дружеские отношения с белорусским народом. Нам нужно протягивать руку дружбы друг другу, но без подонков во власти, которые все измеряют счетом, деньгами или личным интересом, – заявил Борислав Береза в интервью «Еврорадио».

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