Западные спецслужбы сообщили, что РФ 9 мая намерена объявить войну Украине 28 6.05.2022, 13:22

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Денис Шмыгаль

Информацию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Спецслужбы стран – партнеров Украины уведомили Киев, что власти РФ 9 мая намерены объявить войну Украине. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 6 мая на брифинге, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.

"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения – 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждают в высшем политическом руководстве. Произойдет ли это – будем смотреть", – сказал Шмыгаль.

По его словам, если российские оккупанты пойдут на этот шаг, то лишь подтвердят, что объявили войну всему цивилизованному миру и демократическим ценностям.

"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю. В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором", – подчеркнул премьер-министр.

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