В Ивацевичском района массово отравились школьники 7 6.05.2022, 14:08

5,110

Накануне в школе проводили идеологическое мероприятие.

В Телеханской школе Ивацевичского района произошло массовое отравление учеников.

— Вчера, большая часть школьников отравилась. У всех одни и те же симптомы — рвота и болит живот, но все кругом молчат, — сообщает «Беларусь за МКАДом».

Всего в школе городского поселка Телеханы учится более 500 учеников. 4 мая в школе прошла первая часть конкурса «победобесия». В нем принимали участие 1-5 классы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».