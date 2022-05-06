В Ивацевичском района массово отравились школьники

В Ивацевичском района массово отравились школьники7
- 6.05.2022, 14:08
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Накануне в школе проводили идеологическое мероприятие.
В Телеханской школе Ивацевичского района произошло массовое отравление учеников.
— Вчера, большая часть школьников отравилась. У всех одни и те же симптомы — рвота и болит живот, но все кругом молчат, — сообщает «Беларусь за МКАДом».
Всего в школе городского поселка Телеханы учится более 500 учеников. 4 мая в школе прошла первая часть конкурса «победобесия». В нем принимали участие 1-5 классы.