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В Ивацевичском района массово отравились школьники

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  • 6.05.2022, 14:08
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В Ивацевичском района массово отравились школьники

Накануне в школе проводили идеологическое мероприятие.

В Телеханской школе Ивацевичского района произошло массовое отравление учеников.

— Вчера, большая часть школьников отравилась. У всех одни и те же симптомы — рвота и болит живот, но все кругом молчат, — сообщает «Беларусь за МКАДом».

Всего в школе городского поселка Телеханы учится более 500 учеников. 4 мая в школе прошла первая часть конкурса «победобесия». В нем принимали участие 1-5 классы.

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