Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя эвакуироваться из блокадного города 6.05.2022, 14:11

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ЭЛТОН ДЖОН

Британский певец обратился к мировому сообществу.

Британский певец Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя уехать из блокадного города.

Он опубликовал пост в твиттере, в котором обратился к мировому сообществу с призывом эвакуировать жителей Мариуполя и срочно организовать гуманитарный коридор.

Джон также вспомнил, как посещал Мариуполь много лет назад.

«Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней», — написал он.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives. — Elton John (@eltonofficial) May 2, 2022

Ранее Джон выразил поддержку Украине:

«Наши сердца с народом Украины, который не заслуживает этого кошмара. В это разрушительное время мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли быть доставлены тем, кто в этом отчаянно нуждается», — заявил музыкант.

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