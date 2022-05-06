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Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя эвакуироваться из блокадного города

  • 6.05.2022, 14:11
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Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя эвакуироваться из блокадного города
ЭЛТОН ДЖОН

Британский певец обратился к мировому сообществу.

Британский певец Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя уехать из блокадного города.

Он опубликовал пост в твиттере, в котором обратился к мировому сообществу с призывом эвакуировать жителей Мариуполя и срочно организовать гуманитарный коридор.

Джон также вспомнил, как посещал Мариуполь много лет назад.

«Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен. Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней», — написал он.

Ранее Джон выразил поддержку Украине:

«Наши сердца с народом Украины, который не заслуживает этого кошмара. В это разрушительное время мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли быть доставлены тем, кто в этом отчаянно нуждается», — заявил музыкант.

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