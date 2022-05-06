CNN: Подруга Путина Алина Кабаева включена в новый санкционный список ЕС 12 6.05.2022, 14:13

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Алина Кабаева

Дискуссии относительно санкционного списка продолжаются.

Гимнастка Алина Кабаева, состоящая в романтических отношениях с президентом России Владимиром Путиным, включена в шестой пакет санкций ЕС против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника среди европейских дипломатов.

На этом этапе шестой пакет санкций обсуждается и Алина Кабаева включена в обсуждаемый список.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, также входит в число лиц, включенных в предлагаемый шестой пакет санкций ЕС. Их имена еще могут быть удалены.

ЕС официально не подписал проект предложения, но может сделать это уже сегодня на встрече послов ЕС, которая проходит в Брюсселе.

"Дискуссии идут. Это не так просто", - сказал один из дипломатических источников телеканала.

В апреле газета Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США обсуждали, вводить ли санкции против Кабаевой. Выражали опасения, что этот шаг может еще больше обострить напряженность, поскольку это - сильный личный удар по Путину.

Впервые Кабаеву связали с Путиным более десяти лет назад, когда она была гимнасткой, завоевавшей медали. Путин отрицал отношения с ней.

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