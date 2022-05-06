Экс-генерал США объяснил, что нужно Украине для победы 5 6.05.2022, 14:26

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Майк Репасс

Союзники должны сделать четыре вещи.

Чтобы Украина победила в войне, США и другие союзники должны помочь ей построить специальные стратегические силы, состоящие из пяти бригад. Эти 40 тысяч солдат будут хорошо подготовлены для ведения наступательных операций, чтобы заставить Россию уйти с украинской территории.

Об этом в интервью CNN сказал бывший начальник командования сил специального назначения США в Европе генерал Майк Репасс, пишет zn.ua. Он убежден, что международное сообщество должно сильно повысить свою поддержку, если оно хочет, чтобы Украина смогла изгнать агрессора со своей территории. Издание напоминает, что Репасс на протяжении последних 6 лет сотрудничал с ВСУ по заказу правительства США.

По его мнению, у украинской армии сейчас нет достаточного количества оборудования, огневой силы и подготовленных солдат, чтобы победить в войне.

«В России всегда будет больше войск. Они не обязательно будут лучше, но их будет больше. Как когда-то Сталин говорил: «Количество всегда переходит в качество». Большинство понимают, что это будет битва на истощение. И в какой-то момент ситуация начнет склоняться в пользу России, если не будет дополнительных украинских сил», – сказал Репасс.

Он добавил, что в странах НАТО и международном сообществе появляется осознание, что придется сделать еще что-нибудь, кроме обеспечения украинской армии ресурсами в нынешней битве. По мнению бывшего американского генерала, сейчас США и союзники должны сделать четыре вещи. Во-первых, ослабить Россию, повышая украинские военные возможности. Во-вторых, сдержать Москву, наращивая оборонительные возможности НАТО. В-третьих, деградировать вооруженные силы РФ и их возможности. И в-четвертых, позаботиться, чтобы Россия обязательно потерпела поражение в Украине. А это можно сделать путем построения стратегических и оперативных резервных сил для Украины, способных проводить наступательные операции, чтобы вытеснить российские войска с украинской территории и защитить границы страны.

«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Великобритания и Германия построили по украинской бригаде. У этих стран есть значительные военные возможности. Они могут сгенерировать силы, снабжая украинские подразделения и тренируя их на своих территориях. Так появятся пять бригад в пяти операционных секторах. На воплощение такого плана уйдет 6-8 месяцев. Эти пять бригад будут иметь западное вооружение и смогут вести бой по-западному. То есть речь идет об интегрированном подходе к ведению боевых действий в небе и на земле с использованием всех доступных средств, включая совместимые с НАТО танки, поддержку с неба и ПВО», - пояснил бывший американский военный.

Он признал, что пять бригад – это не много. И в среднесрочной перспективе эти силы можно будет удвоить. В то же время он убежден, что Украина способна найти дополнительные 40 тысяч военных для подготовки таких стратегических подразделений, учитывая текущую критическую ситуацию.

«На протяжении истории, когда западным военным приходилось выступать против армии, обеспеченной Россией, было достаточно и гораздо меньшего количества войск, чтобы уничтожить такую армию. К примеру, во время войны в Персидском заливе США уничтожили почти всю армию Саддама Хусейна в Кувейте. Мы знаем, что западное вооружение имеет качественное превосходство над российским. Поэтому баланс сил резко меняется, когда западное оружие противостоит российскому», – пояснил Репасс.

Относительно текущей ситуации в Украине он подчеркнул, что Киеву все еще нужна большая помощь. НАТО в это время движется слишком медленно. Между тем США не видят четко, что происходит с вооружением, когда оно попадает на украинскую территорию. Ситуация с военной логистикой в Украине, по словам Репасса, персонализирована, а это не очень профессионально. Приоритеты распределения вооружений определяются без понимания темпов использования, потребностей будущих операций или объективных данных. Просто командир условной бригады X звонит по телефону и говорит: «Мне нужно 27 ракет Javelin». Поэтому все зависит от личных связей. И, по словам экс-генерала США, логистика во время войны должна работать совсем не так. Киеву нужно лучше оценивать темпы потребления важных ресурсов, таких как горючее, боеприпасы, батареи и т.д.

Репасс также объяснил, что Россия не ведет войну маневрами. Это не ее метод. Российская армия использует мощный артиллерийский огонь на востоке и юге Украины, чтобы полностью уничтожать населенные пункты и только после этого продвигаться вперед. И она делает это методично. Также, по мнению Репасса, Россия проводит массовые депортации гражданских украинцев, чтобы не было партизанских движений.

По мнению экс-генерала США, российско-украинская война будет тяжелой и болезненной, если она затянется более чем на год. А Репасс считает, что этот конфликт будет длиться не менее двух лет.

«Но мы не можем позволить ей зайти в тупик. Если это произойдет, Путин сможет провозгласить победу, оккупировав украинские территории, которые он взял под контроль», – сказал бывший американский генерал.

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