В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов

В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов1
- 6.05.2022, 14:34
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Они обстреливали позиции ВСУ.
С начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысяч коллаборантов. Также в Харьковской области взято в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции.
Об этом сообщает СБУ.
Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.
В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ.
К тому же в Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат.
В Киевской области задержали еще двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.