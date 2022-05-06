В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов 1 6.05.2022, 14:34

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Они обстреливали позиции ВСУ.

С начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысяч коллаборантов. Также в Харьковской области взято в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции.

Об этом сообщает СБУ.

Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ.

К тому же в Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат.

В Киевской области задержали еще двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.

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