Белорусское топливо оказалось никому не нужным 3 6.05.2022, 14:35

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ФОТо: MAZYR.BY

Сотрудникам НПЗ урезали выплаты по коллективному договору и лишили квартальных премий.

Нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси работают на половину мощности и почти полностью заполнили все склады и цистерны. Топливо уже некуда девать, пишет uzr.com.ua.

Нефтепереработка, одна из самых прибыльных отраслей Беларуси, традиционно зарабатывала на экспорте – 35% ее продукции поставлялось в Европу, еще 33 процента – в Украину. Война в Украине лишила Беларусь этих рынков.

Сейчас загрузка на НПЗ минимальная – "Нафтан" потребляет 11 тысяч тонн нефти в сутки, а Мозырский НПЗ – 14 тысяч тонн. Для Мозыря это около 45% обычной загрузки. "Нафтан" поставляет все на внутренний рынок. Мазут раньше шел на экспорт, теперь некуда снабжать, в России своего хватает.

Мозырьский НПЗ также работает на внутренний рынок, небольшое количество 92-го бензина проталкивают на экспорт через российский порт. Из-за полных складов предприятия вынуждены устраивать досрочные ремонты.

Сотрудникам урезали материальные выплаты по коллективному договору и нет никаких квартальных премий. Людей на места уволенных переводят из нерентабельных и простаивающих цехов. Как долго при таких условиях удастся поддерживать заводы, неизвестно.

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