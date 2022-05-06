Шольц: Россия проиграет войну против Украины 5 6.05.2022, 14:52

4,596

Олаф Шольц

Нападение на Украину стало умышленным выходом РФ из мирового сообщества.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну России против Украины величайшей катастрофой современности.

"Агрессия России против Украины является величайшей катастрофой нашего времени", - сказал он на мероприятии Übersee-Club Hamburg в пятницу, передает zn.ua со ссылкой на издание BILD. "Мир после этой войны агрессии и разрушений не будет таким, как прежде. Он уже не такой".

"Жестокая война России с целью агрессии и уничтожения" знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны, заявил Шольц. Президент России Владимир Путин и его режим в то же время "сделают перерыв в цивилизованном развитии", добавил Шольц, подчеркнул, что нападение на Украину стало "умышленным выходом из мирового сообщества, который лишь немногие считали возможным в 21 веке".

“Рациональная логика затрат и выгод исчерпывает себя когда иррациональные субъекты в идеологическом заблуждении бросают идею сотрудничества на ветер", - анализирует Шольц. "Именно это сейчас и произошло".

Он отметил, что путинская "империалистическая и реваншистская идеология российской мощи и российского величия значила для российского президента больше, чем благополучие его собственного народа".

Шольц подтвердил солидарность правительства Германии с Украиной. "Мы оказываем Украине всю поддержку, которую можем предоставить и в то же время несем за нее ответственность”, - сказал он. “Включая оружие, чтобы Украина могла защитить себя”.

"На фоне нашей немецкой истории, с одной стороны, это не является чем-то само собой разумеющимся, но с другой стороны, это также логично", - добавил канцлер Германии.

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины - и он не выиграет эту войну", - подчеркнул Шольц. "Если Путину это сойдет с рук, то возникнет угроза международного безвластия. Только по этой причине нельзя допустить, чтобы Россия взяла верх".

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обещает, что санкции против России можно будет снять только в случае, если с этим согласится Украина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».