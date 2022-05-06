Появилось видео применения дрона-камикадзе Switchblade по позициям оккупантов 13 6.05.2022, 14:55

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Switchblade-300 несет боеголовку типа Javelin.

Появилось видео применения дрона-камикадзе Switchblade по позициям российских оккупантов.

Ролик опубликован на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в Facebook.

«С помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ободрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления», — говорится в подписи к видео.

Switchblade-300 способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача — увеличить боевую мощь пехоты. Switchblade-600 может пролететь 40 км за 20 минут и еще барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику.

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