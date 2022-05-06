Австралия отправила в Украину гаубицы M777 и последнюю из 20 бронемашин Bushmaster

Австралия отправила в Украину гаубицы M777 и последнюю из 20 бронемашин Bushmaster2
- 6.05.2022, 15:56
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Фотофакт.
В пятницу, 6 мая, Австралия отправила в Украину последний бронетранспортер из партии Bushmaster, которые были предоставлены в качестве военной помощи для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщил у себя в Twitter посол Брюс Эдвардс.
Кроме того, ВСУ получат также несколько британских 155-мм артиллерийских орудий.
«Последний из 20 бронетранспортеров Bushmaster, подаренных Министерству обороны Украины, вместе с несколькими гаубицами M777, покинул Австралию», — рассказал Эдвардс, опубликовав фото с погрузкой военной техники.
The last of 20 Bushmaster protected mobility vehicles gifted to @DefenceU, along with a number of M777 Howitzers, has departed Australia, en route to Ukraine.— Bruce Edwards 🇦🇺🇺🇦🇲🇩 (@AUinUA) May 6, 2022
In a fantastic show of cooperation, the assistance was transported in @AirlinesAntonov cargo plane decked in 🇺🇦 colours. pic.twitter.com/OCwhHcN3er