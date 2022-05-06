S&P видит высокую уязвимость Беларуси к неплатежам по долгу 6.05.2022, 16:00

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Агентство понизило рейтинг страны до уровня СС.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня «ССС» до категории «СС». S&P видит высокую уязвимость Беларуси к неплатежам по долгу, сообщает OL.

Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «С» с «негативным» прогнозом.

Аналитики S&P отмечают, что из-за западных санкций власти Беларуси испытывают технические трудности при выплате долга в иностранной валюте. Если обстоятельства не получат благоприятных изменений, внешний долг правительства будет уязвим для неплатежей, говорится в обзоре.

S&P будет следить за выплатами процентов по евробондам Беларуси и особенно, за погашением выпуска на $800 млн в феврале 2023 года.

Если эмитент не сможет сделать платеж в соответствии с условиями и в срок, S&P будет считать неплатеж дефолтом. Такую же оценку получит и платеж в другой валюте.

Пока агентство считает, что власти Беларуси располагают достаточной ликвидностью как в национальной, так и в иностранной валюте для погашения коммерческого долга.

S&P оценивает ежегодные выплаты Беларуси по внешнему долгу в $2,5-3,5 млрд. Поскольку Россия смягчила сроки погашения кредитов Беларуси, то ежегодные выплаты теперь требуют от $1,5 млрд с $2,5 млрд.

«Учитывая технические сбои, мы считаем, что дефолт Беларуси по коммерческому внешнему долгу, номинированному в долларах, практически неизбежен», — говорится в сообщении S&P.

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