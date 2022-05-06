Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства 3 6.05.2022, 16:03

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Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины", сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Ну что ж, теперь в законодательстве Украины нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции"; нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией; нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей"; "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - написал Стефанчук в пятницу в Фейсбуке.

Он сообщил, что согласно закону Кабинету министров поручено в ближайшее время провести аналогичную десоветизацию на своем уровне, а также подготовить новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

"Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости", - подытожил спикер парламента.

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