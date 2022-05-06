Оккупанты почти полностью окружили Северодонецк 10 6.05.2022, 16:17

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Готовятся штурмовать.

Российские оккупанты почти полностью окружили Северодонецк Луганской области. Враг планирует штурмовать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Северодонецкой военно-гражданской администрации Александра Стрюка в эфире телемарафона.

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - заявил Стрюк.

При этом он подчеркнул, что это не мотивирует местных жителей покидать город, темпы эвакуации существенно снизились, а за день выезжают до десяти человек, которых удастся уговорить.

"В городе остается около 15 тысяч населения, которое не выезжает", - добавил руководитель Северодонецкой ВГА.

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