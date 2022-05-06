В Беларуси вводят запрет на вывоз бумаги для производства чековой ленты и рулонов для факсов 5 6.05.2022, 16:34

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Какие товары не подпадают под действие постановления.

Совмин принял постановление, которое временно запрещает вывоз из Беларуси отдельных видов бумаги, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Национальный правовой портал.

Запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной бумаги (термоленты).

Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров:

— вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

— помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС;

— помещенных под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления № 274 и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.

Под действие постановления не подпадают товары, которые:

— вывозятся в государства — члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Беларуси;

— перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

— помещаются под таможенные процедуры в государстве — члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаются транзитом через территорию Беларуси;

— перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве — члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

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