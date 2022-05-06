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Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

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  • 6.05.2022, 16:45
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Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

Зеленский назвал условие.

Украина может полностью прекратит переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Королевскому институту международных отношений.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

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