Украина может полностью прекратить переговоры с Россией 12 6.05.2022, 16:45

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Зеленский назвал условие.

Украина может полностью прекратит переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Королевскому институту международных отношений.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

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