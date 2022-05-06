Украина может полностью прекратить переговоры с Россией

Украина может полностью прекратить переговоры с Россией12
- 6.05.2022, 16:45
- 8,002
Зеленский назвал условие.
Украина может полностью прекратит переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Королевскому институту международных отношений.
"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины уже говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.