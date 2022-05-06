Лукашенко снова стал посмешищем в Сети 4 6.05.2022, 17:01

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Сеть покоряют видео с ремиксами на слова Лукашенко о нападении на Беларусь.

В Сети завирусились видео из интервью президента РБ Александра Лукашенко, куда он принес карту, чтобы продемонстрировать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Пользователи начали «миксовать» его цитаты с разными песнями. Среди актуальных записи белорусского исполнителя Макса Коржа, американского рэпера 50 Cent и даже дуэт с украинкой Надеждой Дорофеевой. НВ собрал самые смешные видео.

Немного лирики.

Микс с песней «Я сошла с ума».

Рай для настоящего гангстера.

Песня для празднования победы.

Radiohead – Creep. Красивенько.

Угадайте у кого из дуэта «время истекло».

Еще немного Макса Коржа.

«Генштаб доволен оружием, переданным из США».

Напомним, что 18 марта узурпатор Беларуси Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки.

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