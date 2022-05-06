Лукашенко снова стал посмешищем в Сети

Лукашенко снова стал посмешищем в Сети4
- 6.05.2022, 17:01
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Сеть покоряют видео с ремиксами на слова Лукашенко о нападении на Беларусь.
В Сети завирусились видео из интервью президента РБ Александра Лукашенко, куда он принес карту, чтобы продемонстрировать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Пользователи начали «миксовать» его цитаты с разными песнями. Среди актуальных записи белорусского исполнителя Макса Коржа, американского рэпера 50 Cent и даже дуэт с украинкой Надеждой Дорофеевой. НВ собрал самые смешные видео.
Немного лирики.
@popiuk_artem ♬ оригинальный звук - Попюк Артём
Микс с песней «Я сошла с ума».
May 6, 2022
Рай для настоящего гангстера.
@popiuk_artem
Привентивный парадайз♬ оригинальный звук - Попюк Артём
Песня для празднования победы.
@popiuk_artem ♬ оригинальный звук - Попюк Артём
Radiohead – Creep. Красивенько.
@popiuk_artem ♬ оригинальный звук - Попюк Артём
Угадайте у кого из дуэта «время истекло».
@chornobaiky #standwithukraine #ukraine #україна #чорнобайки #лукашенко ♬ оригінальний звук - chornobaiky
Еще немного Макса Коржа.
@popiuk_artem ♬ оригинальный звук - Попюк Артём
«Генштаб доволен оружием, переданным из США».
@crystaldior69_ #russia #belarus #putin #bestie #tik_tok #fyp ♬ original sound - Stresshead22
Напомним, что 18 марта узурпатор Беларуси Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки.