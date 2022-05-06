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Лукашенко снова стал посмешищем в Сети

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  • 6.05.2022, 17:01
  • 8,694
Лукашенко снова стал посмешищем в Сети

Сеть покоряют видео с ремиксами на слова Лукашенко о нападении на Беларусь.

В Сети завирусились видео из интервью президента РБ Александра Лукашенко, куда он принес карту, чтобы продемонстрировать «откуда на Беларусь готовилось нападение». Пользователи начали «миксовать» его цитаты с разными песнями. Среди актуальных записи белорусского исполнителя Макса Коржа, американского рэпера 50 Cent и даже дуэт с украинкой Надеждой Дорофеевой. НВ собрал самые смешные видео.

Немного лирики.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Микс с песней «Я сошла с ума». 

Рай для настоящего гангстера.

@popiuk_artem

Привентивный парадайз

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Песня для празднования победы.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Radiohead – Creep. Красивенько.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

Угадайте у кого из дуэта «время истекло».

@chornobaiky #standwithukraine #ukraine #україна #чорнобайки #лукашенко ♬ оригінальний звук - chornobaiky

Еще немного Макса Коржа.

@popiuk_artem

♬ оригинальный звук - Попюк Артём

«Генштаб доволен оружием, переданным из США».

@crystaldior69_ #russia #belarus #putin #bestie #tik_tok #fyp ♬ original sound - Stresshead22

Напомним, что 18 марта узурпатор Беларуси Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки.

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