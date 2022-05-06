Литовцы перехватили контрабанду сигарет из Беларуси на 1,3 млн евро 4 6.05.2022, 17:10

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Фотофакт.

Литовцы перехватили очередную контрабанду сигарет из Беларуси на 1,3 млн евро. Как сообщает Таможенная криминальная служба, происшествие случилось в ночь со среды на четверг в пункте пропуска в Мядининкай. По документам, в грузовике, который ехал через Литву транзитом, был груз картона. Однако во время сканирования были замечены тайники, а в них — сигареты. Литовские таможенники насчитали 360 тысяч пачек. В пятницу Вильнюсский окружной суд арестовал водителя на два месяца.

Контрабанда сигарет из Беларуси не прекращается даже во время санкций, когда количество грузовиков и грузовых поездов, следующих из Беларуси в ЕС, существенно уменьшилось. В конце марта контрабандные сигареты из Беларуси везли в Литву под видом арматуры. В апреле их находили в вагонах с древесными гранулами и углем. Контрабанду регулярно задерживают таможенники Польши и Латвии.

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