Сын Станислава Шушкевича: Отец хотел, чтобы его похоронили на кладбище, где и Романа Бондаренко, но нам отказали 9 6.05.2022, 17:15

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СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

ФОТО: CHARTER.97ORG

Где похоронят первого главу независимой Беларуси, неизвестно до сих пор.

Станислав Шушкевич-младший рассказал блогу «Отражение» о том, что похоронить отца на Северном кладбище родным не разрешили. Где конкретно похоронят политика, неизвестно до сих пор.

— Отец хотел быть похоронен близко возле своей матери, на том же кладбище, где похоронен и Роман Бондаренко, — рассказал Станислав Станиславович. — Человек, с которым мы разговаривали, сказал, что администрация не дает разрешения. У нас есть выкупленные места на другом кладбище, потому что тетя наша умерла в прошлом году. Но пока неизвестно, где похоронят отца.

Мы позвонили в администрацию Северного кладбища, там ответили, что они не решают вопросы, где и кого похоронят.

— Мы узнаем, кого у нас будут хоронить, в день похорон. Звоните на Ольшевского, 12 (государственная ритуальная служба Минска. — Прим. ред.), — ответил человек, представившийся заведующим.

— Женщина, звоните родственникам, это конфиденциальная информация, — ответили в государственной ритуальной службе города.

Напомним, изначально прощание со Станиславом Шушкевичем должно было пройти в Красном костеле на площади Независимости, но потом место изменилось. Так, попрощаться с политиком можно будет в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии с 20.00 6 мая. На следующий день в 12.00 начнется панихида.

Станислав Шушкевич скончался в ночь на 4 мая после перенесенного коронавируса и реанимации. Ему было 87 лет.

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