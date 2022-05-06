закрыть
6 мая 2022, пятница, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сын Станислава Шушкевича: Отец хотел, чтобы его похоронили на кладбище, где и Романа Бондаренко, но нам отказали

9
  • 6.05.2022, 17:15
  • 2,662
Сын Станислава Шушкевича: Отец хотел, чтобы его похоронили на кладбище, где и Романа Бондаренко, но нам отказали
СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ
ФОТО: CHARTER.97ORG

Где похоронят первого главу независимой Беларуси, неизвестно до сих пор.

Станислав Шушкевич-младший рассказал блогу «Отражение» о том, что похоронить отца на Северном кладбище родным не разрешили. Где конкретно похоронят политика, неизвестно до сих пор.

— Отец хотел быть похоронен близко возле своей матери, на том же кладбище, где похоронен и Роман Бондаренко, — рассказал Станислав Станиславович. — Человек, с которым мы разговаривали, сказал, что администрация не дает разрешения. У нас есть выкупленные места на другом кладбище, потому что тетя наша умерла в прошлом году. Но пока неизвестно, где похоронят отца.

Мы позвонили в администрацию Северного кладбища, там ответили, что они не решают вопросы, где и кого похоронят.

— Мы узнаем, кого у нас будут хоронить, в день похорон. Звоните на Ольшевского, 12 (государственная ритуальная служба Минска. — Прим. ред.), — ответил человек, представившийся заведующим.

— Женщина, звоните родственникам, это конфиденциальная информация, — ответили в государственной ритуальной службе города.

Напомним, изначально прощание со Станиславом Шушкевичем должно было пройти в Красном костеле на площади Независимости, но потом место изменилось. Так, попрощаться с политиком можно будет в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии с 20.00 6 мая. На следующий день в 12.00 начнется панихида.

Станислав Шушкевич скончался в ночь на 4 мая после перенесенного коронавируса и реанимации. Ему было 87 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов