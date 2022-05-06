Путин нарушил табу на ядерную угрозу 2 Леонид Невзлин

6.05.2022, 17:20

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Леонид Невзлин

Дня не проходит, чтобы власть РФ чьим-то ртом не произнесла слова о ядерном оружии. Табу сняты.

О ядерной войне рассуждают теперь легко и просто, как будто это не оружие, что уничтожит человечество, а опасность очередного биржевого краха. Обыденность угрозы будто бы ее снижает. Это не так. Слова Эйнштейна "если будет третья мировая, то в четвертой люди будут сражаться камнями и дубинами", - по-прежнему актуальны.

Виноват в этом один человек - Путин. И ошибочно думать, что вспомнил он о красной кнопке только потому, что загнал себя и страну в тупик: либо сдаваться, либо запускать ядерные ракеты. Да, военное и экономическое поражение приблизили трясущуюся руку к пульту. Но мечтать-то он начал раньше. И не скрывал этого.

Произносилось-то давно: и про ядерный пепел - губками телевизионной левретки Дмитрия Киселева, и лично Путиным: "зачем нужен мир, если в нем нет России". Путину нравится пугать всю планету, ему нравится испуг в глазах тех, кто в ужасе наблюдает его расчеловечивание. И самообман тех, кто принимает все за не очень смешную шутку, тоже ему нравится.

Цена за эту браваду из подворотни на этот раз будет очень высока. Мало оснований уверенно полагать, что Путин не путает реальность и сон, и что очередная сводка с фронта не отправит верховнокомандующего в мир его параноидальных фантазий. А всю планету - в ядерную зиму.

Леонид Невзлин, telegram

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