В Беларуси хотят забрать торговлю сигаретами у крупных розничных сетей 4 6.05.2022, 17:30

1,218

Опт планируется оставить только у одного государственного юрлица.

Информированный источник Office Life сообщил, что в Беларуси хотят ограничить оптовую и розничную торговлю табачными изделиями. Опт планируется оставить только у одного государственного юрлица, а розницу — лишь на АЗС, в сети «Табакерка» и некоторых госмагазинах.

Эту информацию на условиях анонимности подтвердил один из оптовых продавцов табачных изделий.

Для нашего бизнеса монополизация оптовой торговли табачными изделиями будет означать закрытие и «амбарный замок на дверь» с увольнением только в нашей компании около полусотни работников. Искренне надеемся, что указанный нормативный правовой акт все же принят не будет.

Журналисты обратились за комментариями в ряд крупных сетей, но везде получил отказ. Пока лицензии на оптовую торговлю «табачкой» есть у 90 компаний, а на розничную — у 6,5 тыс.

Как сообщалось, недавно исключительные права государства на импорт табачного сырья получили ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-инвест» (Павел Топузидис, «Корона»). Кроме того, в 2021 году компания «Энерго-Оил» получила исключительное право государства на импорт нагреваемого табака (HEETS) до 31 декабря 2028 года. Это сырье используют в системах IQOS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».