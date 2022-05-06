В Украине убит уже по меньшей мере десяток российских генералов 2 6.05.2022, 17:39

Количество ликвидированных командиров батальонов и бригад — в разы больше.

ВСУ уже ликвидировали минимум 10 российских генералов. Об этом в интервью Укринформу заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время убиты по меньшей мере десять или одиннадцать российских генералов. Это потрясающая цифра, особенно если учесть, что вся армия США потеряла одного генерала в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане. А значит, это мощный удар по системе управления российских сил. И вы можете себе представить, что численность (ликвидированных – ред.) командиров батальонов и бригад в разы превышает численность погибших генералов", - заявил Петреус.

Американский генерал, в частности, отметил, что украинцы глушат незащищенную радиосвязь российских военных, и это также приводит к тому, что российские старшие командиры лично прибывают на передовую, где и встречают смерть.

"В такой ситуации отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время искусные украинские снайперы просто убирают их", - отметил эксглава ЦРУ.

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