SpaceX успешно вернул астронавтов NASA с МКС 3 6.05.2022, 17:45

2,132

Корабль приземлился во Флориде.

Капсула SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами NASA успешно приводнилась неподалеку побережья Флориды.

На борту Crew Dragon на Землю вернулись три астронавта NASA Томе Маршберн, Раджа Чари и Кайл Бэррон, а также немецкий астронавт Матиас Маурере из Европейского космического агентства, передает nv.ua.

Астронавты завершили часть миссии Crew-3, и отправились в космос на том же корабле Crew Dragon в ноябре 2021-го.

Они проводили научные эксперименты в орбитальной лаборатории и обслуживали станцию во время выходов в открытый космос.

Незадолго после прибытия на МКС Россия уничтожила один из своих спутников ракетой наземного базирования, создав облако космического мусора, которое угрожало целостности МКС.

После этого события экипаж Crew-3 вместе с российскими космонавтам на борту МКС перешли внутрь своих космических кораблей на случай, если обломки уничтоженного спутника повредят космическую станцию, и им нужно будет быстро уйти.

27 апреля три астронавта NASA и итальянский астронавт из Европейского космического агентства отправились на МКС на другом Crew Dragon в рамках миссии SpaceX Crew-4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».