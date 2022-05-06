На «Гомельхлебпроме» ищут «виновных» в развале предприятия 1 6.05.2022, 18:10

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Три директора и одно уголовное дело за два года.

Сегодня в суде Железнодорожного района прошло рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководства ОАО «Гомельхлебпром». Обвинение выдвинуто по четырем статься уголовного кодека, среди которых злоупотребление власть и служебными полномочиями, хищение и служебный подлог, пишет «Флагшток».

Среди четырех человек на скамье подсудимых оказалась и бывший генеральный директор предприятия Наталья Веромеева.

«Гомельхлебпром» — это просто не одно из множества предприятий Гомельской области, это — ключевое звено в обеспечении продовольственной безопасности региона. В структуру предприятия помимо гомельских хлебозаводов входит 6 филиалов в районных центрах Гомельской области. Однако вместо безопасности в последнее время «Гомельхлебпром» приносит чиновникам только головную боль. Как происходит поиск «виновных»?

Наталья Веромеева возглавляла «Гомельхлебпром» на протяжении 16 лет. За это время она успела дважды избраться в Гомельской областной Совет депутатов. Благодаря декларациям о доходах, которые подают кандидаты в депутаты, можно примерно представлять сколько зарабатывала Наталья Веромеева на должности директора предприятия.

В декларации о доходах и имуществе за 2012 году у Натальи Веромеевой значилось три квартиры и одна дача. Среднемесячный доход за 2012 год в долларовом эквиваленте составлял $2712. Для сравнения заметим, что в 2019 году средняя заработная плана в ОАО «Гомельхлебпром» составляла всего $324.

Смена директора в 2020 году оказалась не последней для ОАО «Гомельхлебпром». Спустя менее чем через год после громкого скандала был уволен преемник Веромеевой Николай Тепляков. После утечки в СМИ информации о том, что предприятие не может выполнять заявки в связи с отсутствием муки, на предприятие приезжал тогдашний министр сельского хозяйства Иван Крупко.

В итоге выводить предприятие из «Гомельхлебпром» было поручено новому руководителю — Владимиру Хомякову, который до этого возглавлял ОАО «Комбинат "Восток"» в Урицком. Отметим, что «Комбинат "Восток"» под руководством Владимира Хомякова тоже не мог похвастаться успехами, что наверняка должно вселять тревогу в работников «Гомельхлебпром».

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