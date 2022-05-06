Как изменились цены на квартиры в городах Брестской области? 1 6.05.2022, 18:16

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Анализ вторичного жилья.

Что происходит на рынке вторичного жилья и каков средний уровень цен на недвижимость в Брестской области – intex-press.by проанализировал результаты мониторингов realt.by за последний месяц.

Брест

За последний месяц квартиры в областном центре прибавили в цене 1,3%. Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Бресте на начало мая 2022 года составила 827 $/м2, в то время как в начале апреля – 816.

«Квадрат» в однокомнатной квартире за этот период вырос с 881 до 902 долларов. А за сами «однушки» стали просить на $500 больше. Выросли в цене также двухкомнатные (+400 долларов) и трехкомнатные (+600) квартиры.

Барановичи

В Барановичах средняя цена предложения квартир за месяц не изменилась и составила 519 долларов за квадратный метр.

В то же время стоимость квартир снизилась. Видимо, продавцы вынуждены пересматривать цены из-за низкого спроса. Так, по данным на 2 мая 2022 года «однушки» в нашем городе в среднем стоили 16300 долларов, в то время как на 4 апреля – 17700. За месяц – минус $1400.

А вот двухкомнатные квартиры, наоборот, за месяц прибавили в цене $100. «Трешки» подешевели, но не так значительно, как однокомнатные: с 34500 до 34200 долларов.

Пинск и Кобрин

В Пинске с апреля по май средняя цена квадратного метра снизилась с 511 до 508 долларов. Такая же тенденция за месяц и в Кобрине: средняя цена «квадрата» в объявлениях о продаже квартир упала с $512 до $510.

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