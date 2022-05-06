В Минске кто-то облил десятки припаркованных машин гидравлическим маслом 3 6.05.2022, 18:32

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Видеофакт.

Загадочное происшествие в Минске: припаркованные вдоль проезжей части автомобили оказались облиты какой-то технической жидкостью, вероятно, гидравлическим маслом. Есть предположение, что мимо них проехала техника с неисправностью, под «фонтан» могли угодить и пешеходы.

Читатель прислал >Onlíner фотографии с улицы Ольшевского в Минске. По его словам, технической жидкостью оказались залиты автомобили, припаркованные на участке от дома №29 до перекрестка с улицей Кальварийской. Свидетель предполагает, что гидравликой мог поливать улицу, к примеру, проезжающий трактор с неисправностью — следы указывают на это.

— Пострадали и пешеходы, — утверждает автор фото.

Другой читатель сообщил, что облиты могли быть примерно 30—40 авто. Поначалу у некоторых владельцев возникло предположение, что на машины попал битум — и тогда дела обстояли бы куда хуже. Но жидкость все же отмылась.

Не исключено, что виновник произошедшего попал на запись регистратора.

— Видно, что на стекле появляются капли после проезда трактора, — рассказал автор видео.

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