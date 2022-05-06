Российские оккупанты в ужасе от огромных потерь в Украине 3 6.05.2022, 18:37

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Единственное их желание – покинуть место боевых действий любым способом.

Российские оккупанты поняли, что их Путин подписал их либо на смерть, либо на тяжелые травмы во время войны против Украины. Единственное желание оккупантов – покинуть место боевых действий любым способом. В то же время они в больших потерях обвиняют неопытных командиров.

Об этом говорится в аудиперехвате, сообщает «Апостроф» со ссылкой на Главное управление разведки.

Из перехвата понятно, что кафир находится на временно оккупированной территории Харьковской области. Он объяснил жене, что "те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е", то есть мертвы, и сказал о своем намерении выбраться из войны, чего бы это ему ни стоило.

Женщина предупредила, что за написание отказа от участия в войне его сразу отдадут под трибунал, однако даже это российского воина не пугает.

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят… Нас уже нет почти. Возможно 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – или 200-й, или 300-й", - сказал оккупант.

В ГУР МО напомнили, что лучший способ для военной оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.

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