Таксисты устроили забастовку и в Жодино 1 6.05.2022, 18:42

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Водители «Яндекс Go» остались дома.

Таксисты «Яндекс Go» продолжают устраивать в регионах забастовки из-за новшеств в оплате труда. Сегодня ее провели водители в Жодино, а вчера вечером — в Ивацевичах, пишет zerkalo.io.

Напомним, ранее на этой неделе устроили забастовку таксисты этого сервиса в Бобруйске. Водители утверждают, что из-за изменений не могут нормально зарабатывать.

Ивацевичи. «За 20 заказов даже аренду машины не отбиваешь»

Вчера, 5 мая, таксисты «Яндекс Gо» из Ивацевичей объявили забастовку из-за того, что с прошлого четверга сервис изменил оплату их работы. Около 15 водителей съехались на стоянку возле кафе «Смак» и не принимали заказы от пассажиров.

— В день нам платили гарантированный доход — 165 рулей, на эту сумму водителям надо было выполнить 35 поездок. С 28 апреля «гарантию» уменьшили до 140 рублей, а количество заказов подняли до 40. Тариф на проезд для пассажиров был 2 рубля 40 копеек, сейчас — на рубль меньше, — рассказал таксист Андрей (имя изменено. — Прим. ред.).

Один из таксистов рассказал изданию «Ганцавіцкі час», что в среднем за час приходит три-четыре заказа на перевозку, но бывает, что за полтора часа поступает всего один заказ. Если отнимать аренду машины (она около 50 рублей), топливо и проценты парку и сервису «Яндекс», то за рабочую смену от 12 до 16 часов выходит на руки примерно 25−30 рублей.

— Вчера выехал в 9.30, закрыл смену в 22.00. Почти 12 часов ушло на 40 заказов. Чистыми на руки осталось 28,8 рублей. Целый день за рулем, выходишь и «подымается асфальт». Ты можешь сделать 20 заказов и уйти раньше. Но это ты отбил аренду машины и топливо, себе ничего не заработал. А сейчас за 20 заказов ты даже аренду машины не отбиваешь, — сообщил еще один водитель.

Таксисты говорят, что «Яндекс» на претензии водителей не реагирует, лишь отвечает клишированными сообщениями. Поэтому таксисты решили сделать забастовку — другого способа заставить услышать их сервис они не видят.

Жодино. «Кто катает по новым тарифам — рабы»

Сегодня некоторые таксисты «Яндекс Gо» не вышли на работу в Жодино. Чтобы выразить протест, они не стали собираться все вместе. Говорят, что «есть риск, что приедет милиция и привлечет за несанкционированный митинг», водители просто остались дома.

Александр (имя изменено. — Прим. ред.) работает в «Яндекс Go» с первых месяцев его прихода в Жодино, сперва это было в качестве подработки, он то уходил с перевозок, то возвращался снова.

— Как только пришел «Яндекс», подача и минимальная поездка на авто стоила чуть больше трех рублей. Она постепенно снижалась и вот сегодня действует тариф 1 рубль 60 копеек, — рассказал мужчина. — Есть те, кто катает по таким тарифам. Считаю, что те, кто это делает, — рабы системы.

Мужчина убежден, что логики в этом понижении нет, потому что все вокруг дорожает, «например, топливо два года назад стоило 1,20, а сейчас 2,28, поэтому не разумно опускать тарифы».

С начала этого года для жодинских таксистов «Яндекс Go» полностью отменил гарантированную оплату за смену. Раньше она была 140 рублей, для ее получения нужно было выполнить 35 поездок. Сейчас таксистам платят по факту: сколько отъездил — столько получи. Жодино город маленький, водители говорят, что наработать на нормальную зарплату не получается, ведь минимальных поездок, которые не дороже двух рублей, — большинство.

«Поездки на арендных электросамокатах в городе стоят дороже, чем на такси»

— Один из дней на этой неделе я работал с 7.00 до 23.00. За это время выполнил 38 заказов. Когда сделал все вычеты: заплатил отчисления сервису, парку, за аренду авто, заправку, то мне на руки осталось 25−30 рублей. Да у нас поездки на арендных электросамокатах в городе стоят дороже, чем на такси — по 27 копеек за минуту! — рассказал еще один жодинский таксист Максим (имя изменено. — Прим. ред.).

Конечно, пассажиры рады тому, что за очень небольшие деньги могут добраться в нужную точку, но таксисты работать так не хотят. Чаще всего при поступлении заказа они его отменяют, некоторые водители пишут клиенту сообщение, в котором информируют, что за сумму, которая отображается в приложении, пассажира они не повезут, мол, надо будет немного доплатить наличными. Кто-то из пассажиров соглашается, но большинство от перевозки отказываются.

Таксисты «Яндекс Go» из Жодино требуют, чтобы сервис ввел «адекватные тарифы»: подача и первые три километра пути — 3 рубля 50 копеек, далее за каждый километр — 80 копеек.

— По таким тарифам в Жодино ездят другие службы такси. Клиентов у них достаточно и водители хоть как-то более-менее могут себя комфортно чувствовать и зарабатывать деньги, — сообщили водители. — Если нам на встречу сервис не пойдет, значит будем решать, что делать. Но рабами быть мы не собираемся, просто уволимся.

Напомним, недавно в «Яндекс Go» сообщили об оптимизации тарифов в некоторых городах Беларуси, «чтобы частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей и чтобы стоимость поездок оставалась доступной для пользователей».

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