В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов 3 6.05.2022, 18:44

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Они обстреливали позиции украинских военных в Харьковской области.

В ходе специальной операции Служба безопасности Украины взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали позиции украинских военных в Харьковской области, сообщили в пресс-службе СБУ.

Вражеские снайперы входили в так называемый 115-ый полк террористической группировки "ДНР". Теперь оккупанты находятся в украинском плену.

С начала полномасштабной войны СБУ ликвидировала 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4000 тысяч коллаборантов.

"Служба безопасности ежедневно проводит спецоперации по всей Украине, чтобы защитить государство и его граждан от влияния агрессора", - подчеркивают СБУ.

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