Зеленский: Мы не видим признаков приближения конца войны 6.05.2022, 19:10

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Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он выступил перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, пишет «Униан».

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим никакого желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, ужесточении санкций против России и тому подобное. И не было ни одного дня, когда мы бы не вели переговоры относительно безопасного выхода и "зеленого коридора" для людей, которые находятся в осаде в Мариуполе", - заявил он.

Зеленский пояснил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. Прежде всего, речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в том числе на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Президент Украины добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины оказывать отпор российской агрессии.

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