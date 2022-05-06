Самое больное место режима Лукашенко - экономика 11 6.05.2022, 19:56

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Не забываем про самый мирный и безопасный способ борьбы.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- Уважаемые, здравомыслящие белорусы и адекватные россияне! Это обращение к вам. Ни аресты, ни суды, ни зверства карателей не в состоянии остановить народное сопротивление фашистским режимам Путина и Лукашенко.

Диверсии на ж/д путях, сотни листовок, надписей, украинской символики и акции с атаками на военкоматы — тому подтверждение. Борьба продолжается, заря свободы взойдёт!

Рисковать и жертвовать собственной свободой – благое дело. Но не стоит её отдавать слишком задёшево. Сейчас, когда забастовочная повестка не так популярна, нужно не пускать дело самотек, а словом и делом агитировать рабочих к забастовке. Без политики нет экономики, без экономики — политики. И ничего вообще не будет без конспиративного, подпольного подхода к организации рабочего движения.

Самое больное место режима — это экономика. Самое мирное и сильное оружие против тирана — это забастовка. В этом мы уже убедились.

Очень надеюсь, что к этому прислушаются.

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