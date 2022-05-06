Что известно о российском корабле «Адмирал Макаров», который горит в Черном море? 17 6.05.2022, 19:38

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Российский флот стал уязвимым.

ВСУ удалось подбить ракетами «Нептун» еще один корабль Черноморского флота России — вероятно, фрегат «Адмирал Макаров».Официального подтверждения этой информации пока нет, но СМИ сообщают, что российский фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный 5 мая, однако пока остается на плаву.

«Новое время» вместе с автором книги «Военно-морская мощь и ее границы» Максимом Паламарчуком проанализировали, что произошло на самом деле и почему российский флот стал уязвимым.

— Информация появилась ночью, были какие-то опровержения, а потом появились фотографии того, что действительно горит, что присутствуют вражеская авиация, катера, которые пытаются кого-то спасти. Какова ваша оценка происходящего?

— Честно говоря, мне сложно дать оценку. Судя по всему, какой-то корабль. Или это фрегат? Есть значительное количество других кораблей — это может быть либо один из многочисленных малых ракетных кораблей, либо даже корабль береговой охраны ФСБ.

По правде говоря, для меня немного странно отправка такого ценного корабля, который является носителем пусковых установок для крылатых ракет «Калибр» так близко к украинскому побережью после уничтожения крейсера Москва.

— Если предположить, что это действительно фрегат. Какое у него вооружение? Какова численность экипажа на этом фрегате?

— Его основное вооружение — пусковые установки ракет «Калибр» — именно это обеспечивает его основную боевую ценность. Согласно российской классификации — это корабль второго ранга: если крейсер «Москва» принадлежал к первому рангу, то этот значительно меньше. Его тоннажность составляет около 4 тыс. тонн.

Относительно его вооружения — это 100-миллиметровая артиллерийская установка, 30-миллиметровая артиллерийская установка, также около 24 зенитных ракет. Это ракеты, в отличие от ракет С-300 крейсера «Москва», с меньшим радиусом действия.

— Те Калибры, о которых вы говорите, — это те ракеты, которыми россияне бьют по украинской территории?

— Да, это те самые крылатые ракеты.

— Почему вы удивлены, что такой фрегат, как «Адмирал Макаров», подошел бы так близко к украинской территории? При каких условиях было бы возможно, если бы они там появились?

— Эти события происходят у острова Змеиный. В последние дни по острову наносятся удары как украинской реактивной артиллерией, так и беспилотниками. Там уничтожены системы ПВО, потоплены два малых катера «Раптор».

Российские оккупанты там пытаются обустроить пункт для сбора разведывательной информации и, возможно, для диверсионных действий против Украины, против Одесской области. Наши военные пытаются помешать им в этом.

Учитывая то, что гарнизон острова требует эвакуации раненых, снабжения боеприпасами и т. д., мне казалось, что наиболее вероятным является подход к острову не боевого корабля, а корабля, который может обеспечить это снабжение. Это может быть либо большой десантный, либо патрульный корабль, либо корабль ФСБ пограничников. Потому что фактически они входят в зону поражения украинских ракет берегового базирования. Я не совсем понимаю, что могло побуждать их, имея альтернативы для выполнения этой задачи, отправлять именно фрегат.

— Если бы это был фрегат или какой-нибудь другой корабль, должна ли быть у них какая-либо защита? ПВО против ракеты Нептун, например. Есть информация, что ракета «Нептун» попала в этот корабль.

— Дело в том, что по косвенным данным система ПВО фрегатов функционирует не очень хорошо. То есть мы сразу исходим из того, что у них гораздо меньший радиус поражения. Более того, по косвенным показаниям, ракетные стрельбы довольно длительное время не осуществлялись. По всей видимости, была проблема с интеграцией новых зенитных ракет, новых установок вертикального пуска в кораблей. То есть, насколько оно эффективно технически функционирует, мы не знаем.

— Насколько вообще уязвим российский флот?

— После потери крейсера «Москва» их способность действовать в среде, где есть серьезная воздушная или ракетная угроза, мне кажется, существенно снижена.

— Почему мы с россиянами так сражаемся за остров Змеиный?

— В первую очередь важность этого острова в обеспечении постоянного наблюдения. Каждый российский корабль военного флота и береговой охраны является разведывательным. Он несет разную электронику, может отслеживать береговую линию. Но каждый выход корабля — это довольно дорого: это топливо, это износ корабельных двигателей, с которыми у россиян не слишком хорошая [ситуация]. Следовательно, намного дешевле и проще все обеспечить, установив стационарные объекты.

Расположение острова Змеиный недалеко от устья Дуная, вблизи Одессы — вот основная ценность этой позиции для россиян. А мы должны больше мешать врагу использовать ценное для него против нас.

— The New York Times со ссылкой на свои источники отметили, что именно разведка США помогла Украине нанести удар по российскому флагману Москва. Насколько разведка иностранная или американская может помочь?

— Для того чтобы поразить корабль, по крайней мере нужно знать, где он находится. Конечно, это ключевое для разведки.

Это была помощь наших партнеров или это были наши собственные данные? Это для меня неизвестная информация. Крейсер — достаточно большая цель, у нас есть собственные возможности его обнаружить.

— Если предположить, что мы подбили фрегат, насколько это большая победа, по вашему мнению?

— Это означает, что из трех фрегатов, которые были в Черном море у противника, осталось два.

На Черном море действуют фрегаты несколько меньше, несколько больше — в составе других флотов. Их, если я не ошибаюсь, шесть. Потеря одного из трех кораблей, если речь идет о Черноморском театре, — это очень существенно.

— Можем ли мы оценить, сколько стоит фрегат? Сколько времени занимает создание нового?

— Вопрос даже не в деньгах. Вопрос в том, будет ли для этого фрегата ходовая установка? Фрегатов должно было быть шесть, но после 2014 года Украина прекратила поставку собственных ходовых установок для них. Это обуславливает то, что практически их нереально возобновить. Как будто бы россияне решили эту проблему, но насколько — я тоже не готов ответить.

Объективно — в обозримой перспективе россияне не смогут восстановить такого рода корабль. Не столь важно, сколько он стоит (эти деньги уже потрачены и потрачены давно), а вопрос в том, может ли он быть заменен или не может. Он либо вообще не может быть заменен, либо его замена будет достаточно сложной.

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