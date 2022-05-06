Могут ли белорусы вернуть авто продавцу? 3 6.05.2022, 19:52

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История белоруски, которая столкнулась с недобросовестным продавцом машины.

"Kia Rio X-Line я хотела довольно давно", – начинает свой рассказ читательница abw.by Алеся. Машина ей нравилась, и когда в объявлениях нашелся подходящий вариант, девушка его и приобрела. Как обычно, все самое интересное об автомобиле всплыло потом.

"Потерянные" километры

Алеся вспоминает, что нашла вариант 2017 года выпуска и с пробегом 144 тысяч километров. Такой километраж девушку не озадачил.

Подкупало то, что у машины был первый собственник, который приобретал ее новой в автосалоне в декабре 2017 года. "Даже пленки оригинальные на климате сохранились, как указано в описании к объявлению!", – восторгалась тогда Алеся.

В общем, покупка состоялась, а дальше пришло время обслуживания у дилера. Специалисты справились быстро, но в конце заявили, что они знают эту машину – она у них обслуживалась ранее, причем с момента покупки. При этом пробег в настоящий момент не соответствует тем данным, которые зафиксированы у дилера. Как выяснилось, когда автомобиль обслуживался у дилера в ноябре 2021 года, его пробег составлял 174.895 км.

"Поделилась этой информацией со знакомыми, и вот какая интересная история получилась, – говорит Алеся – Одна из моих подруг сообщила, что помнит эту машину и ее водителя – он в такси работал, и именно на этом авто. А ведь при заключении договора купли-продажи я спрашивала, из-под такси машина или нет, на что получила отрицательный ответ.

Пришлось позвонить продавцу и изложить ему всю информацию. В разговоре он признал, что работал и работает водителем такси, но на другом Kia Rio. На этом разговор закончился. Сейчас сижу и думаю, что мне делать, и можно ли вернуть машину обратно? Я не покупала бы ее, если б знала о такси и реальном пробеге".

На старые грабли

Как водится у многих наших соотечественников, наступать на старые грабли при покупке машины, становится уже неким развлечением. А все потому, что сделку Алеся оформила путем выписки счет-справки, в которой продавцом автомобиля выступает индивидуальный предприниматель, а не собственник, указанный в свидетельстве о регистрации. По сути, это "серая" сделка.

Журналисты проверили – счет-справка является действующей и выдавалась именно тому индивидуальному предпринимателю, который указан продавцом. Поэтому к нему можно предъявлять иск о защите прав потребителей, и выставлять требование о расторжении договора и возврате уплаченной за машину суммы, так как согласно счет-справки, деньги уплачены именно ему. Такой иск государственной пошлиной не облагается.

Можно ставить вопрос и о признании сделки ничтожной, поскольку фактически одна сделка прикрывает другую, а значит, она недействительна и подлежит отмене. После такого судебного решения стороны переходят в состояние до сделки – машина возвращается продавцу, а покупателю следуют деньги.

Как вариант, можно предъявить иск к "ипэшнику", а в качестве соответчика для компании привлечь предыдущего собственника машины. Ведь факт отматывания пробега доказывается достаточно просто, через запрос у официального дилера.

Способ защиты в суде Алеся должна выбрать самостоятельно, желательно под "присмотром" адвоката. В любом случае, и Закон "О защите прав потребителей", и Гражданский кодекс исходят из того, что сделки, совершенные под влиянием обмана, являются недействительными.

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению.

Что касается счет-справок, которые, как в нашем случае, оформлены незаконно, то суд исходит из того, что у потребителя (покупателя) отсутствуют специальные познания о свойствах и характеристиках товара, работы или услуги, и это задача продавца – предоставлять необходимую и достоверную информацию. Это касается, в том числе, и способа совершения сделки (услуги), как следует из постановления Пленума Верховного суда Беларуси №4 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей".

Отмотка пробега в автомобиле перед его продажей кажется незначительным "баловством", просто стремлением придать автомобилю более выгодный вид. Но это может повлечь за собой неприятные последствия для продавца, включая не только возврат денег за машину, но и всех иных расходов, в том числе моральный вред. Думайте об этом перед отмоткой цифр на одометре.

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