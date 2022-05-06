Белый дом: Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Белый дом: Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая18
- 6.05.2022, 20:06
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Последний раз такое было для борьбы с нацистской Германией.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщает в Twitter журналист «Голоса Америки» Остап Яриш.
‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022
A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too.
28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.
Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.