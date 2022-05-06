Белый дом: Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 18 6.05.2022, 20:06

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Последний раз такое было для борьбы с нацистской Германией.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщает в Twitter журналист «Голоса Америки» Остап Яриш.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.



A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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