Белый дом: Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Последний раз такое было для борьбы с нацистской Германией.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщает в Twitter журналист «Голоса Америки» Остап Яриш.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.



A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too.