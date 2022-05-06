Что предлагает рынок загородной недвижимости под Минском? 1 6.05.2022, 20:27

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До $10 тысяч можно найти дома с полным набором коммуникаций.

Myfin.by выбрал 7 хороших вариантов дачного дома под Минском в пределах $10 тысяч.

Деревня Олехновичи, $9 000

Дача в крупной деревне в 40 километрах от Минска. Всего час пути на электричке, так как через местность проходит железнодорожная ветка. Дом кирпичный, построен в 2007 году, но совсем небольшой – один этаж и всего 27 квадратных метров.

Внутри аккуратный «деревенский» ремонт. А еще здесь есть печь и центральное водоснабжение. Участок площадью 5 соток, и много ягодных кустарников.

СТ «Весна-85», $8 900

Очень зеленый участок на склоне холма с живописным видом. Расположен недалеко от Олехновичей, до ж/д станции не больше 20 минут ходьбы. Все же удобнее добираться на машине.

Этот двухэтажный дом построили в 1987 году. Стены внутри обшиты свежей вагонкой, да и в остальном он отлично сохранился. Из коммуникаций есть электрическое отопление и сезонное водоснабжение. Неподалеку – река Уша и небольшое водохранилище.

Деревня Язвины, $2 850

Неплохо сохранившийся одноэтажный бревенчатый дом старой постройки на участке в 12 соток. Минимум коммуникаций: в доме есть печь, на участке – колодец. Дом очень дешевый и может подойти для тех, кто хочет приобрести дачу за городом прямо сейчас и готов поработать над ее восстановлением.

СТ «Вязань», $9 500

Двухуровневый бревенчатый дом на участке в 6 соток. Располагается в 30 километрах от МКАДа недалеко от Вязынки, так что можно добраться и на электричке. Одной стороной участок примыкает прямо к лесу.

Хозяева оставляют садовую мебель, а еще на участке есть качели и бассейн.

СТ «Верас-81», $9 800

До $10 тысяч можно найти дома и с полным набором коммуникаций: электрическим отоплением, водоснабжением, бойлером для нагрева воды и канализацией. Правда, кухня и душ находятся в отдельном домике.

А находятся два дома на участке в 5 соток, где растут яблони, сливы, вишни и черешни. Но ехать до участка придется на автомобиле или маршруткой, потому что дача в 60 километрах от Минска и железной дороги поблизости нет.

Деревня Будровщина, $10 000

Уютный дом с очень неплохой по деревенским меркам отделкой комнат и ухоженным участком в 5,68 соток. Сезонное водоснабжение заведено в дом.

На территории хозпостройки, плодово-ягодные деревья и стояночное место для автомобиля.

Деревня располагается в 30 километрах от Минска, и добираться сюда тоже нужно будет на маршрутке или автомобиле, потому что ж/д станция Радошковичи находится в 5 километрах от дома.

СТ «Ель», $9 900

Сборно-щитовой дом на высоком фундаменте с печным отоплением и сезонной водой. В доме установлены новые стеклопакеты, внутри отделка вагонкой.

На участке в 6 соток высажено много зелени, красочные цветы и декоративные кустарники. До электрички 20 минут пешком. Хозяин пишет, что готов торговаться.

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