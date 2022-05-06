Оккупанты на Донбассе понесли огромные потери: больницы забиты ранеными 4 6.05.2022, 20:30

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Потери РФ в живой силе и технике в ходе боев за Донбасс растут.

Потери российских оккупантов в живой силе и технике в ходе боев за Донбасс продолжают расти. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, на территории психиатрической больницы в населенном пункте Малотокмацкий Миллеровского района Ростовской области (приграничная с Украиной) находится до 800 раненых и до 200 погибших военнослужащих российской оккупационной армии.

Данная психиатрическая больница была частично передана в использование вооруженными силами Российской Федерации.

Напомним, российские оккупанты поняли, что их диктатор Путин отправил их либо на смерть, либо на тяжелые травмы во время войны против Украины. Единственное желание оккупантов – покинуть место боевых действий любым способом.

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