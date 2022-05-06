В Минске началось прощание со Станиславом Шушкевичем

В Минске началось прощание со Станиславом Шушкевичем2
- 6.05.2022, 20:37
- 6,566
Прощание продлится до 14:30 7 мая.
В Минске началоcь прощание с первым главой независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем, передает «Еврорадио». Оно проходит в Архикафедральном костеле Девы Марии. Процессия продолжится до 14:30 7 мая (суббота).
Станислава Шушкевича не стало 4 мая. Ему было 87 лет. В конце апреля он попал в реанимацию после перенесенного коронавируса. Через 2 дня его выписали из больницы, но здоровье политика было подорвано болезнью.