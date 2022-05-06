Киборги из терробороны Киева: как воевать не числом, а умением 1 6.05.2022, 21:19

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Добровольцы киевской территориальной обороны воюют по-современному, давая пример другим военным.

На днях Верховная рада Украины расширила возможности территориальной обороны, разрешив бойцам ТРО выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Соответствующий законопроект №6521 поддержали 338 народных депутатов. И теперь бойцам ТРО можно использовать не только стрелковое, но и тяжелое оружие. Кроме того, добровольцы ТРО с 24 февраля внедрили в своих подразделениях много полезных практик и изобретений, которым они могут научить другие роды и виды войск. Как силы ТРО будут внедрены на фронт - разбирался "Апостроф".

Качество вместо количества

Долгожданный документ, принятый Радой, вносит изменения в некоторые положения закона "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или группировками Объединенных сил, предназначенных для ведения действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий. При этом законопроект также предлагает внести изменения в статью 20 закона "Об основах национального сопротивления", в которой была закреплена возможность выполнения задач ТРО исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.

Многие добровольцы терробороны теперь могут поехать на фронт, непосредственно на места ведения боевых действий. С одним из таких подразделений Киевской терробороны удалось познакомиться и автору этих строк. Несколько десятков бывших банкиров, айтишников и людей других гражданских профессий, которые пошли добровольно защищать столицу (далеко не все из них имели боевой опыт), держали оборону участка в 200 га севернее столицы.

Сначала бойцы действовали стандартно, расставляя метки по территории, чтобы увидеть, кто здесь проходил. Потом решили подкармливать бездомных псов, которые лаем извещали о чужих и тут же выдвигалась группа реагирования. Наконец, бойцы установили по периметру камеры, чтобы отслеживать текущую ситуацию и затем подключили искусственный интеллект, отслеживавший движение людей. Если приходил кто-то, кого не было в базе, информация поступала к дежурному, который проверял это лицо. Он передавал информацию в оперативное подразделение, и на место выезжал наряд. То есть благодаря максимальному использованию потенциала каждого бойца и их синергии от круглосуточного дежурства подразделение перешло к реагированию на угрозы.

Команда ИТ-специалистов подразделения с первых дней начала работать над разными вариантами решения проблем на фронте. Они за рекордно короткое время сделали ситуационную комнату, оборудованную по последнему слову техники. Это позволяло бойцам терробороны проводить планирование и разведку. Подобные ситуационные центры находятся в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Офисе президента и других ведомствах.

"Изюминка" ситуационного центра представляет собой большой экран, на который выводится изображение через проектор, на котором можно работать стилусом. Экран создан из материала, похожего на ткань, легкий, не боящийся дождя или попадания пуль из стрелкового оружия. С его помощью можно разрабатывать операции и через систему конференцсвязи проводить селекторные совещания со штабами других военных структур. Между прочим, все оборудование подразделения - это подарки либо помощь украинских айтишников, работающих на победу совместно с ВСУ и ТРО.

Есть у ребят и программно-аппаратный комплекс военной разведки, координации на поле и поддержки принятия решений. Он позволяет фиксировать положение и внешний вид пространственных объектов из разных источников, классифицировать и фильтровать их с помощью встроенной ГИС и выдавать обработанные результаты потребителям на мобильные навигационные терминалы либо во внешние системы для дальнейшего анализа, реагирования и координации действий.

Бойцы изучают местность, затем заносят в программу позиции, а алгоритм подсказывает, какой вариант развития событий наиболее выгоден. Исходя из этого, выбирают тактику операции. Каждый боец на телефоне видит свой участок и то, что на нем будет делать, и понимает, где находятся другие военные из подразделения и где их ждет опасность. Это значительно снижает возможность "дружественного огня", который в начале российской агрессии встречался довольно часто.

Кроме того, бойцы ТРО пользуются средствами создания виртуальной реальности, которые помогают в подготовке к боевому выезду на незнакомые локации. Бойцы изучают периметр с помощью VR-очков и Google Street View, что помогает быстро сориентироваться на местности.

К слову, на случай работы в условиях, когда ни мобильная связь, ни рации не работают, в подразделе в качестве альтернативы пользуются смсками с помощью bluetooth-соединения.

Еще одна техническая фишка подразделения — мини-датчик на теле военного, который считывает его сердцебиение, сообщает о сбоях в организме. Например, такой датчик дает понять, что боец ранен. В таком случае на помощь выходит группа для эвакуации.

Все свои умения, навыки и аппаратно-программные комплексы подразделение применяет в рамках сетецентрической доктрины боя, которая в отличие от советско-российской платформоцентрической использует преимущество в скорости получения и обработки информации, оперативной корректировки действий командованием.

Работы у бойцов хватит еще надолго. Они защищают объекты критической инфраструктуры, занимаются эвакуацией, проводят доразведку и зачистку, отправляясь во второй линии после ВСУ. Кроме того, добровольцы развивают взаимодействие с другими подразделениями НП, ТРО, НГУ и ВСУ и их обучение.

"Маленькая советская армия не победит такую же армию, но большую, - говорит командир теробороновцев. - Наши войска нуждаются в скорости получения информации, принятии решений и нанесении точечных ударов: это именно та концепция которой используются в Израиле".

"Качество против количества - таким должен быть наш девиз в войне с Россией", - говорят терробороновцы-добровольцы, которые готовы делиться опытом применения инноваций с побратимами из ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований, успешно выполняющих задачи утилизации рашистского нашествия.

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