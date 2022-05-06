Эксперт поделился простым способом улучшить качество сна 6.05.2022, 20:56

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Он дал важные рекомендации по ужину.

Фитнес-директор Men’s Health Дмитрий Путылин объяснил, каким образом употребление углеводов в конце дня благотворно влияет на сон.

Мелатонин – это гормон сна, стимулирующий процесс засыпания. Он образуется из серотонина – нейротрансмиттера, который, улучшает наше настроение. В свою очередь, серотонин образуется из триптофана – аминокислоты, способной проникать через гематоэнцефалический барьер (то есть, попадать из кровеносного русла прямо в ткань мозга).

Продукты, повышающие уровень инсулина в крови (такие как углеводы), способствуют проникновению из крови в головной мозг триптофана и образованию серотонина. Оба эти вещества в дальнейшем превращаются в мелатонин.

Что мы имеем в результате: более качественный сон вместе с более быстрым засыпанием. Иногда в исследованиях ученые называют это вожделенное состояние углеводным нокаутом.

И еще один интересный факт: добавление углеводов к вашему последнему приему пищи за счет уменьшения их употребления с более ранними приемами пищи способно дополнительно улучшить ваш сон за счет большего размера порции.

В целом, более плотный ужин означает крепкий сон из-за лучшего чувства насыщения, оптимизации уровней гормонов и дополнительных питательных веществ для поддержания обменных процессов в организме.

В исследованиях прием пищи за час до сна, в сравнении с приемом за 5 часов, способствовал более глубокому сну.

Лучший сон обеспечивает лучшее похудение и лучший набор мышечной массы.⠀

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