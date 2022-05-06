Турецкие СМИ показали видео с горящим российским кораблем «Адмирал Макаров» 11 6.05.2022, 21:25

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Видео снималось с беспилотника.

Турецкие СМИ опубликовали видео с горящим кораблем, который, по их данным, является российским фрегатом «Адмирал Макаров». Кадры, предположительно, горящего «Адмирала Макарова» опубликовал турецкий канал TRT Haber, пишет nv.ua.

Видео снималось с беспилотника. Запечатленный корабль напоминает фрегат «Адмирал Макаров» очертаниями, но из-за низкого качества видео нельзя подтвердить, что это точно он.

Официального подтверждения, что ВСУ подбили корабль, пока нет. При этом СМИ сообщают, что российский фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный 5 мая, однако пока остается на плаву.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва» — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер «Москва» пошел ко дну. Точно не известно, сколько членов экипажа на нем было и сколько из них погибли.

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