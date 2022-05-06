Какую коммуналку хотят начислять «тунеядцам» из частных домов? 1 6.05.2022, 21:37

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Власти в очередной раз лезут в карман белорусов.

Читательница «Вечернего Бобруйска» Ирина Штыкова спрашивает: если собственник частного дома работает в другой стране, а в этом доме живут родители пенсионеры – как будет оплачиваться газовое отопление, электричество и вода?

Напомним, теперь трудоспособные граждане Беларуси, неработающие в Беларуси или странах ЕАЭС с 1 марта 2022 года и выехавшие за границу на срок свыше 30 дней подряд, будут оплачивать горячее водоснабжение и отопление по полным тарифам. Как будет рассчитываться коммуналка частным домам?

Расчетно-вычислительный центр для частных домов начисляет только холодную воду, канализацию и вывоз мусора – объяснили нам в РВЦ, – это «тунеядцев» не касается. Электричество начисляют «Электросети», но его тоже в постановлении нет. А отопление и подогрев воды в частных домах – газовые. За этим следят газовики.

Полные тарифы на природный газ, установленные Советом министров, составляют:

- за газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа –

0,5688 руб./1 куб. метр.

- за газ, используемый без приборов индивидуального учета расхода газа:

- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) – 4.55 руб.в месяц с одного проживающего;

- при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 13.08 руб.в месяц с одного проживающего;

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – 7.39 руб.в месяц с одного проживающего.

Если собственник дома включен комиссией по содействию занятости населения горисполкома в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплата потребленного им газа будет производиться по полным тарифам, пояснил главный инженер ПУ «Бобруйскгаз» Владимир Абакумов. При этом если совместно с ним проживают другие граждане, количество израсходованного газа собственником, занесенным в список «не занятых», определяется пропорционально количеству всех граждан, зарегистрированных в доме. Граждане, проживающие совместно с собственником и не включенные в список «не занятых», оплачивают свою долю потребленного газа по субсидированным ценам.

Например:

1. Если в доме живет один собственник, включенный в список «не занятых в экономике», и количество потребленного газа за месяц составило 300 кубометров – оплата газа с начала действия новой системы оплаты, то есть с апреля 2022г., такая:

300 кубометров по цене 0,5688 рублей – итого 170.64 руб.

2. Если в доме живут три человека: включённый в список «не занятых в экономике» собственник дома и еще двое, в доме есть газовые отопительные приборы и установлен счетчик, и количество потребленного газа за месяц 300 кубометров –

в отопительный период (за апрель 2022г.) оплата газа производилась:

100 кубометров по цене 0.5688 рублей,

200 кубометров по цене 0.1494 рублей – итого 86.76 руб.

С 1 июня расчет будет таким:

100 кубометров по цене 0.5688 рублей,

200 кубометров по цене 0.1977 рублей – итого 96.42 руб.

3. Если в доме живут трое граждан, не включенных в список «не занятых в экономике», и количество потребленного газа за месяц 300 кубометров –

в отопительный период (за апрель 2022г.) оплата газа производилась:

300 кубометров по цене 0.1494 рублей – итого 44.82 руб.

С 1 июня расчет будет таким:

300 кубометров по цене 0.1977 рублей – итого 59.31 руб.

Отопительный сезон в Бобруйске закончился 29 апреля. До 31 мая будут действовать прежние субсидированные тарифы с разбивкой на отопительный и летний сезоны, с 1 июня – общие внесезонные. Субсидированные тарифы на газ такие:

За газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа:

при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов

в отопительный период – 0.1494 руб./кубометр,

в летний период – 0.5417 руб./кубометр,

с 1 июня 2022 г. – 0,1977 руб./кубометр;

при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов–

0.5417 руб./кубометр.

За газ, используемый без приборов индивидуального учета расхода газа:

- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) – 4.33 руб.в месяц с одного проживающего;

- при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) – 12.46 руб.в месяц с одного проживающего;

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – 7.04 руб. в месяц с одного проживающего.

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