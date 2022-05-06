Ирина Верещук: С «Азовстали» в пятницу удалось спасти 50 гражданских 6.05.2022, 21:41

Ирина Верещук

Враг постоянно нарушал режим прекращения огня.

Украинский вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территория Ирина Верещук сообщила, что 6 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать 50 детей, женщин и пожилых людей.

Верещук рассказала, что на обратном пути гуманитарная колонна должна была забрать людей на Порт Сити, но не успела, так как вынуждена была целый день стоять возле завода.

«Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно», — объяснила вице-премьер.

Эвакуацию планируют продолжить утром в субботу, 7 мая. Планируется, что автобусы приедут к Порт Сити в 17:00 и отвезут мариупольцев в Безыменное. Там люди с Порт Сити присоединятся к колонне с «Азовстали», которая на следующий день отправится в Запорожье.

«Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити», — добавила Верещук.

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