Украинские воины уничтожили склад с боеприпасами и 15 оккупантов 6.05.2022, 21:55

Также уничтожено пять артиллерийских систем и два беспилотных летательных аппарата.

Украинские военные подчиненных частей и подразделений оперативно-тактического управления "Восток" уничтожили склад с боеприпасами и 15 российских захватчиков, сообщает командование ОТУ "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 5 мая, наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами русских фашистов", - говорится в сообщении.

При этом, потери врага составляют: личного состава – 15, БТР – 1, ББМ – 1, БМП – 1, артиллерийские системы – 5, АТ – 1 и БПЛА – 2.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 5 мая украинские войска ликвидировали уже около 24,9 тыс. российских оккупантов.

Несмотря на то, что Россия скрывает потери в Украине, российские оккупанты рассказывают реальную картину войны своим родным. В частности, разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Он жалуется на большие потери в Украине, а также на командиров-трусов.

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