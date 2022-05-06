Что происходит с самым известным частным медцентром «Лодэ»? 8 6.05.2022, 22:12

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Работники медицинской сферы смеются с Пиневича.

Минздрав приостановил лицензию самого известного частного медцентра. Как выяснила «Наша Ніва», за этим — политика, а сумма штрафа может вырасти.

В обосновании причин лишения лицензии министр здравоохранения Дмитрий Пиневич убеждает, что приостановление действия лицензии на деятельность «Лодэ» «не является экстраординарным фактом», рапортует БелТА.

Пиневич перечисляет претензии, которые касались, в частности, «невыполнения протоколов при оказании неотложной медпомощи — это работа на оборудовании, не зарегистрированном или не прошедшем необходимые регламенты. Выявлены нарушения санэпидрежима, которые могут повлечь серьезные осложнения или угрозу жизни», — сказал Пиневич.

Работники медицинской сферы со слов министра смеются.

«Если в «Лодэ» выявлены «нарушения санэпидрежима», то, чтобы быть последовательным, Пиневичу нужно закрыть и все без исключения государственные поликлиники.

Ну ведь сравнивать госполиклинику по чистоте с «Лодэ» просто смешно, правда? Есть шутка, чем отличается платная поликлиника от бесплатной: в платной бахилы на входе бесплатно выдают, а в бесплатной они за рубль продаются, и поэтому там вечно грязь, ведь клиенты денег жалеют», — иронизирует собеседник со сферы.

«Абсолютно ясно, что министр «лепіць гарбатага». Кто хоть минимально сталкивался с проверками и нормами, тот знает, что идеального медицинского центра (по мнению санстанции, пожарных и милиции) просто невозможно создать, потому что пожарным нужно будет, чтобы окна открывались, а милиции — чтобы на них были решетки. Это все разговоры ни о чем, Пиневича смешно слушать, пусть разбирается с нехваткой медиков в государственных поликлиниках.

«Лодэ» — реально флагман рынка. Там лучшее оборудование и собраны лучшие кадры за все эти годы, это общеизвестно», — резюмирует деятель со сферы.

В медицинском сообществе уже сложилось мнение относительно того, что реально происходит с «Лодэ».

«Насколько мы здесь все понимаем, здесь так: за то, что центр оказывал бесплатную помощь пострадавшим от зверств силовиков в 2020-м, была затаена злоба, которая со временем трансформировалась во внеплановую проверку госконтроля. Та «нашла» все на свете: «нарушения» клинических протоколов, «нарушения» порядка оказания помощи, «нарушения» стерильности и так далее.

Нечто подобное происходило, например, с «Грином». Только там арестовывали бенефициара.

В случае с «Лодэ» бенефициару также выставлен счет, но без задержания. Это узкая сфера, здесь так просто детали не узнаешь, но считается, что пока что идет сбор денег на погашение суммы «выкупа». Сумма неизвестна широким кругом. Мотивация — прекращение деятельности центра», — считает собеседник с медицинской сферы.

Сотрудники «Лодэ» рассказали, что официальный размер штрафа, выставленного медцентру, — 1 миллион белорусских рублей. Но есть сомнения относительно окончательности этой суммы.

Обычно, в подобных случаях «воспитательного рэкета» с бизнесов сдирают больше. Например, в случае банка БелВЭБ источники говорили, что общая сумма, заплаченная за выход его менеджеров на свободу, близка к 25 миллионам долларов. Правда, в случае «Лодэ» нет уголовного дела.

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