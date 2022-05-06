Завтра днем в Беларуси будет до +21°С 6.05.2022, 22:36

Прогноз погоды на 7-9 мая.

7 мая погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районахбудет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

8 мая страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +15..+22°С, по северу республики местами она составит +12..+14°С.

9 мая погодные условия будет определять периферия холодного антициклона с центром над югом Балтики, ночью по юго-востоку республики сохранится влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами по северо-западу страны ожидаются заморозки 0..-2; максимальная днем +10..+16°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».