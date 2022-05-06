Пентагон: США обучили 200 украинских военные обращению с американскими гаубицами 6.05.2022, 23:05

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Еще более 150 солдат проходят подготовку.

CША обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами M777, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает СNN (перевод — nv.ua).

Он добавил, что еще «более 150» украинских солдат в настоящее время проходят подготовку по обращению с этими гаубицами.

По его словам, также 15 украинских военных прошли обучение работе с мобильной радиолокационной системой ПВО Q-64 и еще 60 — бронетранспортерами M-113.

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